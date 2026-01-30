Nueva cartelería pone en valor la herpetofauna de Cuesta Blanca

La Comuna de Cuesta Blanca avanzó con la instalación de nueva cartelería ambiental informativa, en continuidad con las acciones de señalización desarrolladas en distintos puntos de la localidad.

En esta etapa, los carteles están dedicados a la herpetofauna, con información sobre reptiles y anfibios presentes en la zona, especies que cumplen un rol clave en el equilibrio del ecosistema y que forman parte de la protección ambiental que debe preservarse.

Desde la Comuna indicaron que la propuesta apunta a concientizar a vecinos y visitantes, promoviendo el respeto por la fauna nativa y fortaleciendo el cuidado del entorno natural que caracteriza a Cuesta Blanca.