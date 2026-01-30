Recolectarán semillas nativas en una jornada ambiental en el Cerro de la Cruz

Este sábado 31 de enero, la Municipalidad de Villa Carlos Paz llevará adelante una nueva jornada de recolección de semillas nativas en el Cerro de la Cruz, una actividad que se realiza todos los años con el objetivo de promover la conservación ambiental y la participación comunitaria.

La propuesta se desarrollará a partir de las 8:30 de la mañana, con inicio puntual, y contará con el acompañamiento del personal técnico del área de Ambiente y de guías especializados en turismo, quienes orientarán a los participantes durante el recorrido y la recolección.

El punto de encuentro será la base del Cerro de la Cruz, sobre calle Florencio Sánchez s/n, antes del ingreso al complejo Aerosilla. Desde el municipio indicaron que se trata de una actividad libre y gratuita, aunque con cupo limitado, por lo que se recomienda asistir con anticipación.

Para participar se solicita concurrir con ropa cómoda, pantalón largo y calzado cerrado, además de llevar protección solar, agua y un refrigerio liviano. En caso de lluvia, la jornada será suspendida.