Una vela en memoria de Camilo

En memoria de Camilo Galván Farias 30/01/2024

Una luz de paz para el recuerdo. Encender una vela en un momento de tristeza es un gesto sencillo y cargado de sentido. La luz que se enciende no solo permite recordar, sino también dar claridad y calma a la ausencia. Es una forma de traer paz a un instante doloroso y de envolver el recuerdo con serenidad y respeto.

La llama simboliza la pureza del recuerdo, la memoria que permanece intacta y la luz que acompaña en silencio. Prender una vela es un acto de recogimiento, un modo de honrar la vida y de transformar el dolor en un recuerdo sereno. Esa luz encendida representa un mensaje de paz, respeto, memoria y amor.

Tus padres, abuelas y tíos/as te recuerdan con mucho amor a dos años de tu nacimiento. Aunque no pudimos compartir el tiempo que tanto anhelábamos, queremos que sepas que no hay un solo instante en el que no estés presente en nuestros pensamientos.