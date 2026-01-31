Arte y encuentro: así fue la inauguración de Verano Arte 2026

Con una amplia convocatoria de público, este jueves 29 de enero quedó oficialmente inaugurada la muestra expositiva Verano Arte 2026 en el Salón Rizzuto, consolidándose como uno de los eventos culturales más convocantes de la temporada estival.

Más de un centenar de visitantes recorrieron la exposición, que reúne a artistas visuales locales y de distintos puntos del país, proponiendo un cruce de miradas, lenguajes y sensibilidades que superó las expectativas iniciales y volvió a confirmar al arte como un espacio de encuentro y reflexión colectiva.

El acto inaugural contó con la presencia del intendente Esteban Avilés; el director de Cultura, Fernando Barrera; Ricardo Pereyra, responsable del Departamento de Artes Visuales y Literarias; y la conducción de Tito Acebedo, quienes acompañaron la apertura y destacaron la importancia de este tipo de propuestas para la vida cultural de la ciudad.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el reconocimiento otorgado al artista visual Miguel Ángel Gatti, organizador y coordinador de Verano Arte 2026, por su trayectoria y su aporte sostenido al fortalecimiento y la visibilización del circuito artístico regional y nacional.

La muestra no solo abrió sus puertas al público, sino que volvió a poner en escena el valor del arte como motor vivo de la ciudad, capaz de convocar, emocionar y generar diálogo entre creadores y comunidad.