¿Cuándo llegan las tormentas a las sierras de Córdoba?

El cambio de tiempo comienza desde la tarde de hoy en las sierras de Córdoba, con tormentas que se intensificarán durante la noche y tendrán su punto más activo en la madrugada del domingo, cuando se espera el tramo más inestable según el SMN.

Durante la tarde de este sábado, comenzarán a desarrollarse tormentas aisladas, con aumento de nubosidad, lluvias localmente intensas y viento del sector norte que irá rotando al sur. En este período, las ráfagas pueden alcanzar entre 40 y 60 km/h, especialmente asociadas a los núcleos de tormenta. No se descarta granizo chico y localizado en zonas serranas.

El escenario se vuelve más marcado entre la noche y la madrugada del domingo, cuando las tormentas podrían generalizarse en distintos puntos de las sierras. En ese tramo, las lluvias pueden ser fuertes por momentos, con actividad eléctrica frecuente y ráfagas que, de manera puntual, podrían superar los 60 km/h.

En cuanto a la temperatura, este sábado aún se mantienen valores elevados, con máximas que rondan los 32 a 35 grados en valles y sectores bajos. Sin embargo, el ingreso de aire más fresco se sentirá desde la madrugada del domingo, con un descenso térmico marcado.

Para el domingo, las máximas bajarán a valores cercanos a los 25 a 27 grados, mientras que las mínimas se ubicarán entre 18 y 20 grados, consolidando un alivio térmico tras varios días de calor intenso. El viento soplará mayormente del sector sur y sudeste, con velocidades entre 15 y 30 km/h, y ráfagas ocasionales.

El lunes continuará la inestabilidad, con tormentas aisladas durante la mañana y la tarde, temperaturas moderadas y viento persistente del sur, completando el cambio de escenario en las sierras.

Se recomienda precaución durante la tarde, la noche y la madrugada, especialmente en zonas serranas, donde las tormentas pueden intensificarse en forma repentina.