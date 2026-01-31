Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en febrero

País. El personal de casas particulares continúa trabajando bajo las condiciones salariales fijadas por la resolución 3/2025, que establece los valores mínimos para cada categoría en todo el territorio nacional. En febrero de 2026, las empleadas domésticas en Argentina perciben los mismos salarios básicos establecidos en enero, ya que aún no se concretó un nuevo acuerdo paritario que modifique las remuneraciones vigentes.

El salario de las trabajadoras domésticas incluye el bono extraordinario que se otorgó en los meses previos, el cual desde enero se incorpora al haber mensual y deja de liquidarse como un pago separado.

Según fuentes oficiales, este bono fue entregado en noviembre y diciembre de 2025, con montos diferenciados según la cantidad de horas semanales trabajadas. De acuerdo con la normativa vigente, los empleadores deben continuar utilizando estos valores y cumplir con la registración obligatoria en el sistema ARCA, independientemente de la modalidad de contratación.

El proceso de inscripción de personal de casas particulares requiere ingresar los datos del trabajador en la web de ARCA, cargar el domicilio, detallar las condiciones de trabajo y verificar la información antes de finalizar el trámite. Este mecanismo garantiza la formalización de la relación laboral y el acceso a los derechos correspondientes.

Las trabajadoras de casas particulares mantienen en febrero los salarios básicos de enero, a la espera de una nueva paritaria. El bono extraordinario de los últimos meses de 2025 ya se encuentra incorporado al haber mensual.

Valores vigentes en febrero

El salario mínimo para tareas generales varía según la modalidad de contratación. El pago por hora y el salario mensual se establecen de la siguiente manera:

Tareas generales con retiro: $3.250,10 por hora y $398.722,14 mensuales.

Tareas generales sin retiro: $3.494,25 por hora y $441.806,54 mensuales.

Estos valores permanecen vigentes en todo el país y se aplican tanto a las nuevas contrataciones como a las relaciones laborales existentes. El bono extraordinario, que antes se pagaba separado, ahora forma parte del salario básico y se refleja en el recibo de sueldo de febrero.

El último acuerdo paritario incluyó un bono extraordinario distribuido en noviembre y diciembre de 2025. De acuerdo con la normativa oficial, los montos entregados fueron los siguientes:

De cero a 12 horas semanales: $6.000

De 12 a 16 horas semanales: $9.000

Más de 16 horas semanales: $14.000

Una vez incorporado el bono, las trabajadoras domésticas perciben el monto total dentro del sueldo mensual habitual. Esta medida busca simplificar la liquidación y asegurar que los ingresos queden formalizados en los haberes, según lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo.

Registro obligatorio en ARCA

Todos los empleadores deben registrar al personal doméstico en el sistema de Administración de Recursos de Casas Particulares (ARCA). El trámite se realiza en línea, a través de la web oficial, y exige la carga de datos personales y laborales del trabajador. La registración es obligatoria, sin importar la cantidad de horas trabajadas ni el tipo de contratación.