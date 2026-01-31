Incentivos, maquinaria y móviles para fortalecer el campo cordobés

El Gobierno de Córdoba entregó aportes económicos, maquinaria vial y nuevos móviles para la Patrulla Rural en distintas localidades del sur provincial, en una jornada enfocada en el fortalecimiento del sector productivo, el mantenimiento de caminos rurales y la prevención en zonas agrícolas.

Las acciones incluyeron incentivos del programa Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs) para 177 productores, la entrega de maquinaria a Consorcios Camineros y cuatro camionetas 0 km destinadas a reforzar la seguridad rural.

En la localidad de Carnerillo, 50 productores recibieron beneficios por un total de 20.648.000 pesos, mientras que en la ciudad de Río Cuarto otros 127 hombres y mujeres de campo accedieron a aportes por 58.994.000 pesos. Los incentivos forman parte del programa BPAs, orientado a promover una producción sostenible y el cuidado de los recursos naturales.

Durante las entregas, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, destacó el trabajo de los productores que aplican prácticas responsables y subrayó que el programa reconoce el esfuerzo, mejora la competitividad y otorga beneficios fiscales, como el descuento del 5% en el Impuesto Inmobiliario Rural.

En el mismo marco, productores del sector lácteo de Carnerillo y Río Cuarto recibieron subsidios de tasa de créditos del Banco de Inversión y Comercio Exterior, destinados a inversiones para mejorar la eficiencia productiva.

En materia de infraestructura vial, en la comuna de Chucul el Consorcio Caminero N° 332 recibió un tractor 0 km de 180 HP para el mantenimiento de caminos rurales. Además, en la Sociedad Rural de Río Cuarto se entregó una retroexcavadora a la Regional N° 15, con sede en Sampacho, como parte del plan de reequipamiento de consorcios que impulsa la Provincia.

En el área de seguridad, se entregaron en Río Cuarto cuatro camionetas Nissan 0 km totalmente equipadas para la Patrulla Rural. Las unidades prestarán servicio en Alcira Gigena, Vicuña Mackenna, Adelia María y Cuatro Vientos, con el objetivo de reforzar las tareas de prevención y control en zonas rurales.

Las entregas se enmarcan en el Fondo de Desarrollo Agropecuario, una herramienta que busca fortalecer la articulación entre el Estado y el sector productivo, impulsando inversiones estratégicas para el desarrollo integral del entorno rural, la mejora de la infraestructura vial y el refuerzo de la seguridad.