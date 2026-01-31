La literatura fantástica tomó las playas de San Antonio

Las playas de San Antonio fueron escenario, este último viernes de enero, de una jornada cultural que combinó literatura fantástica, narración oral, títeres y poesía, en una propuesta pensada para todo público y en contacto directo con la naturaleza.

Bajo el nombre “Cuentos que trae el río”, la actividad impulsada por Carina Manassero irrumpió en el atardecer con relatos, intervenciones artísticas y momentos de escucha compartida, generando un clima íntimo y participativo en el espacio verde junto al agua.

La propuesta contó con la participación de Cecilia Carnero Ortiz, tejedora ancestral, y Susana Colautti, narradora y titiritera de trayectoria internacional, quienes desplegaron historias y recursos escénicos que dialogaron con el entorno natural. A lo largo de la tarde también hubo cuentos, poesía y juegos narrativos pensados para grandes y chicos.

El encuentro fue impulsado por Colectivo de Papel, junto a la Biblioteca Móvil de San Antonio y Chuva Letras Vivas, y contó con el acompañamiento de la Municipalidad de San Antonio, como parte de las actividades culturales de verano en espacios públicos.

La iniciativa propuso una experiencia distinta: dejarse llevar por la palabra, el juego y la imaginación, con el río como telón de fondo y la literatura como punto de encuentro.