Las piletas municipales superaron las 86 mil visitas en el verano en Córdoba

Desde el inicio de la temporada, a mediados de diciembre, más de 86 mil personas ya pasaron por las piletas municipales de la ciudad, una cifra que no solo supera sino que duplica la registrada en el mismo período del verano 2025.

La propuesta incluye los natatorios de los polideportivos General Paz, General Bustos, Corral de Palos, Ruta 19, Parque Los Algarrobos, Parque Sarmiento, Camping General San Martín y el Club Municipalidad, que funcionan con distintas modalidades, horarios y actividades recreativas, tanto dentro como fuera del agua.

Las piletas permanecerán habilitadas hasta el 12 de febrero, abiertas a vecinos, vecinas, visitantes y turistas que buscan una alternativa cercana para enfrentar las altas temperaturas en la ciudad.

En cuanto a los costos, el valor del día de pileta arranca en $2000 para menores de 12 años y $2500 para mayores, con variaciones según el espacio y la actividad elegida. En el caso del Camping General San Martín, la tarifa es de $8000 por persona. Las personas con discapacidad y los adultos mayores de 60 años ingresan de manera gratuita en todos los natatorios, presentando DNI o certificado correspondiente.

Además, la Municipalidad dispone de ingreso gratuito para quienes no puedan afrontar el costo, a través de un trámite que puede realizarse en la Subsecretaría de Deportes y Recreación, en calle Roma 155, o solicitándolo un día antes directamente en el polideportivo elegido, en mesa de entrada.