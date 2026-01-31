Un acto por la memoria recordó el horror del nazismo en Córdoba

Córdoba conmemoró este jueves el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto con un acto institucional encabezado por la vicegobernadora Myrian Prunotto, en homenaje a los millones de personas asesinadas por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

La fecha, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se recuerda cada 27 de enero en alusión a la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau en 1945, uno de los símbolos más extremos del Holocausto, donde fueron asesinadas aproximadamente 12 millones de personas, seis millones de ellas judías.

El encuentro tuvo como eje reafirmar el compromiso colectivo de rechazar el negacionismo, el antisemitismo, el racismo y toda forma de discriminación, y de fortalecer la memoria como herramienta para la construcción de una sociedad democrática, justa e inclusiva.

Participaron del acto autoridades provinciales y municipales, referentes judiciales, diplomáticos y representantes de instituciones de la comunidad judía, junto a familiares de sobrevivientes que eligieron Córdoba como lugar de vida.

Durante la ceremonia se entonaron el Himno Nacional Argentino y el Hatikva, himno del Estado de Israel, y se proyectó un material audiovisual centrado en la vigencia de la memoria y la educación de las nuevas generaciones en el respeto por la vida y los derechos humanos.

Uno de los momentos más significativos fue el encendido de la Vela del Recuerdo, en homenaje a las víctimas del Holocausto, a cargo de familiares de sobrevivientes. Luego, una oración de duelo recordó la importancia de la memoria colectiva como base de la convivencia democrática.

En su discurso, la vicegobernadora transmitió el saludo del gobernador Martín Llaryora y destacó la necesidad de sostener políticas públicas que preserven la memoria histórica. Advirtió además sobre la reaparición de discursos de odio y el deterioro democrático en distintos lugares del mundo, y señaló la importancia de traducir la memoria en acciones concretas para evitar la repetición de los horrores del pasado.

Finalmente, convocó a fortalecer la unidad entre comunidades y sectores sociales, y subrayó la paz social como uno de los valores centrales de la convivencia en Córdoba.