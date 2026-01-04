Amplio operativo aéreo y terrestre en balnearios y diques de Córdoba

Durante el primer sábado de enero, el Gobierno de Córdoba desplegó un operativo integral de prevención, control y seguridad en áreas turísticas, en el marco del inicio de la temporada de verano y ante condiciones ambientales adversas. Las acciones incluyeron patrullajes aéreos, monitoreo territorial y controles en tierra en sectores de alta concurrencia.

El dispositivo contempló el uso de dos aeronaves hidrantes Air Tractor AT-802, una terrestre y otra anfibia Fireboss, que realizaron recorridos preventivos y tareas de observación. El avión anfibio efectuó prácticas de carga y descarga de agua en los diques San Roque y Los Molinos, con el objetivo de fortalecer el entrenamiento de las tripulaciones y optimizar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Las maniobras sobre los espejos de agua fueron coordinadas con personal del DUAR, que dispuso el despeje preventivo de las zonas de operación para garantizar la seguridad de quienes se encontraban en los balnearios y sectores cercanos.

El patrullaje aéreo cubrió aproximadamente 200 kilómetros, con una superficie estimada de 323 mil hectáreas, abarcando áreas del Valle de Punilla, zonas perilacustres de los diques San Roque y Los Molinos y sectores del Valle de Paravachasca, con especial atención en la detección temprana de posibles focos de incendios forestales.

En paralelo, se realizaron controles en tierra en balnearios y zonas de alta concurrencia, además de verificaciones de documentación y medidas de seguridad, junto con pruebas de alcoholemia a timoneles de embarcaciones que navegaban en los distintos espejos de agua.