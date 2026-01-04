Carlos Paz: Así celebraron los venezolanos la captura de Maduro

Un grupo de ciudadanos venezolanos se reunió ayer a la tarde en los Jardines Municipales de Villa Carlos Paz para celebrar la detención de Nicolás Maduro, tras un violento ataque que Estados Unidos llevó adelante ayer a la madrugada en Caracas y otras ciudades de Venezuela. Aseguraron que se está viviendo «un momento histórico» y se mostraron expectantes en torno a la transición de gobierno anunciada por el presidente norteamericano Donald Trump.

Los venezolanos radicados en tierras carlospacenses se concentraron para dar rienda suelta a la alegría tras la operación militar donde fue capturado Maduro y su esposa, Cilia Flores, ambos acusados de integrar un cartel de narcotráfico.

Con banderas, gorras y camisetas de fútbol, sostuvieron que «llegó el fin del régimen chavista» y auguraron «un futuro mejor» para Venezuela. En la ciudad de Villa Carlos Paz viven alrededor de 200 venezolanos que siguieron de cerca lo que sucedía en Caracas y relataron cómo se enteraron de lo que estaba ocurriendo, cuando comenzaron a llegarles videos a través de grupos de WhatsApp enviados por familiares y amigos que se encontraban en su país.

Gilenis Lobo, integrante de la Asociación Venezolana de Córdoba y radicada en Villa Carlos Paz desde 2018, dijo: «Mucha gente no entiende por qué apoyamos esto; es la única salida que tenemos y solo el que es venezolano lo puede entender. Sabemos que no va a ser gratis, pero nuestra libertad no tiene precio».