Cómo era el hotel que funcionaba en la Municipalidad de Carlos Paz

El Palacio 16 de Julio, que hoy alberga a la Municipalidad de Villa Carlos Paz, tuvo una época dorada vinculada al turismo de alta alcurnia en las sierras de Córdoba. No siempre se lo conoció con ese nombre, antes supo ser el legendario Hotel Carena, el símbolo máximo del crecimiento turístico de toda la región. Por sus salones, pasaron presidentes y hasta compositores de renombre mundial como Manuel de Falla.

Se encuentra ubicado en la intersección de la Avenida San Martín y la calle Liniers y es mucho más que una sede administrativa.

Sus muros guardan los ecos de orquestas en vivo, banquetes de gala y conversaciones que definieron el rumbo político del país.

La historia comienza en 1925, cuando la familia Carena, de origen italiano, llegó al entonces pequeño pueblo de Carlos Paz. Liderados por los hermanos Adolfo y Clemente Carena, junto con el impulso de Ezio Armando Carena (hijo de Adolfo y futuro historiador de la ciudad), la familia se convirtió en precursora de la hotelería local.

Tras alquilar inicialmente el hotel de Carlos Nicandro Paz (fundador de la villa), los Carena decidieron construir su propio emprendimiento. En 1937, encargaron el diseño al prestigioso arquitecto Ángel T. Lo Celso, quien proyectó un edificio que fusionaba la modernidad con elementos tradicionales y pintoresquistas. La construcción se realizó en un tiempo récord de diez meses y se inauguró oficialmente en enero de 1938.

El alojamiento sumaba 50 habitaciones y departamentos con baño privado en un terreno de 20.000 metros cuadrados, aunque el proyecto original nunca se completó: le faltaba una planta más.

El Hotel Carena no era solo un lugar para dormir; era un complejo de vanguardia que contaba con pileta de natación, canchas de tenis, taller mecánico, caballerizas, canchas de bochas, e incluso su propia estación de servicio. Adolfo Carena era famoso por sus conocimientos culinarios, destacándose su «paté de la casa», cuya receta guardaba celosamente. El predio tenía una huerta propia y árboles frutales para abastecer el comedor de mármol donde las familias cenaban vestidas de gala.

El prestigio del hotel atrajo a las figuras más influyentes de la época. Entre sus huéspedes más destacados figuran Juan Domingo Perón (quien se alojó en diciembre de 1944), Edelmiro J. Farrell y hasta Manuel de Falla, el genial compositor español que durante su residencia en la villa, solía frecuentar los salones del hotel y trabajar en sus obras en el piano del hotel.

Por sus pasillos desfilaron empresarios, artistas, músicos como Pierino Gamba un pianista y director de orquesta italiano, y familias que llegaban con automóvil y permanecían largas temporadas.

En sus salones se organizaron bailes como el «Baile Blanco» de 1932, desfiles de moda y de mallas, partidos de waterpolo en la pileta y la célebre «Ronda de Hoteles» de 1947. Allí se escucharon los monólogos de León Zárate y la Orquesta Sinfónica de Punilla, en noches que reunían a la sociedad cordobesa y a turistas de Buenos Aires. El Club Náutico organizó en el Carena fiestas de etiqueta, y hasta la Agencia Exprinter lo promocionaba a nivel nacional en Semana Santa, incluyendo viajes en tren con coche comedor y estadía completa. La villa se iba transformando de un paraje de veraneantes a un destino turístico organizado.

Hacia finales de la década de 1950, tras pasar por distintas manos y gestiones, el hotel cerró sus puertas. Permaneció en un limbo hasta que en 1980, durante la gestión del comisionado municipal José Antonio Galíndez, el edificio fue adquirido por un monto de $4,7 millones para albergar la sede comunal. En 1981, el edificio renació como el Palacio Municipal 16 de Julio y las antiguas habitaciones privadas se volvieron oficinas administrativas, mientras que el Salón de Baile se reconvirtió en el Auditorio Municipal.

El diseño original de Lo Celso se ha respetado, manteniendo la fachada de piedra y las aberturas que nos recuerdan que, alguna vez, ese lugar fue el epicentro del verano eterno de las sierras cordobesas.