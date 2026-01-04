Cosquín volvió a vibrar con una nueva edición del Tria del 31

En los últimos días del año, Cosquín fue escenario de una nueva edición del Tria del 31, una actividad deportiva que combinó natación, ciclismo y pedestrismo, y que volvió a convocar a deportistas locales y de la región en uno de los circuitos más desafiantes del valle.

La jornada se desarrolló en un entorno natural característico de la zona, con un formato de entrenamiento grupal que priorizó el encuentro, el compañerismo y la práctica deportiva. El circuito, reconocido por su nivel de exigencia, ofreció un cierre de año activo para quienes participaron de la propuesta.

Desde la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Cosquín destacaron el acompañamiento a este tipo de iniciativas, que promueven el desarrollo deportivo y fortalecen el vínculo entre el deporte y la comunidad local.