El primer fin de semana del 2026 se despide con buen clima y sin lluvias

El primer fin de semana del 2026 estuvo caracterizado por el buen tiempo y para este domingo 4 de enero, se anuncia una jornada soleada con una máxima cercana a los 30 grados en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y gran parte de las sierras de Córdoba. Hubo un leve descenso de las temperaturas y se anuncia el regreso de las lluvias.

Tras un cierre de año sofocante, entre el lunes y el martes, se prevé cielo despejado a parcialmente nublado con mínimas de 19 grados y máximas que treparían hasta los 34 grados.

La inestabilidad llegaría hacia la mitad de la semana y durante el miércoles 6 de enero, se anticipa la llegada de las tormentas.

No obstante, el calor no da tregua y se estima que las altas temperaturas se mantendrían firmes durante todo el verano.