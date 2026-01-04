Esta noche arranca “CulturArte Verano” con actividades gratuitas

Desde esta tarde, el Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes y la Dirección de Cultura, dará inicio a una nueva edición del ciclo “CulturArte Verano”, una propuesta que se desarrollará todos los días a lo largo de la temporada estival.

El ciclo contempla presentaciones culturales y musicales durante las tardecitas y noches, en algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad, con la participación de numerosos artistas invitados y acceso libre para vecinos y turistas.

La apertura será esta noche, con dos propuestas en simultáneo. A las 20:30, el puente Centenario será escenario de “Ritmos de la Ciudad”, mientras que a las 20:00, el reloj Cu-Cú albergará un show especial a cargo de Facundo Mazzei junto a su cuerpo de baile.