Hasta 60% menos en automotores y 40% en inmuebles con el pago anual

El Municipio de Villa Carlos Paz informó que los vecinos que se encuentren al día con las tasas municipales podrán acceder a descuentos especiales mediante el pago único anual correspondiente al año 2026. El beneficio contempla una bonificación del 60% para automotores y del 40% para inmuebles, siempre que el pago se realice entre el 15 de enero y el 20 de febrero.

En el caso de los automotores, el descuento del 60% se aplicará a quienes abonen dentro del período establecido, mientras que para los inmuebles se mantendrá una bonificación del 40% bajo las mismas condiciones. Desde el municipio señalaron que la medida apunta a incentivar el cumplimiento tributario y facilitar el ordenamiento de las obligaciones municipales.

Además, se anunció que para el año 2026 fueron eliminadas 53 tasas municipales, vinculadas a trámites generales, con el objetivo de reducir costos para los vecinos al momento de realizar gestiones administrativas. La decisión busca generar un ahorro directo y simplificar el acceso a distintos trámites municipales.