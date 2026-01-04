La Superluna de enero dejó postales increíbles en Villa Carlos Paz

País. La primera superluna del año, conocida como Luna del Lobo, fue visible anoche en Argentina y en gran parte del mundo.

Este fenómeno natural abrió el calendario lunar con una imagen más brillante y de dimensiones ligeramente superiores a las habituales, cautivando a quienes levanten la vista desde el atardecer y durante las primeras horas de la noche.

Este efecto se advierte con mayor claridad cuando la Luna se encuentra baja en el horizonte, donde la ilusión óptica potencia su tamaño.

Esto se vio claramente a través de las fotografías tomadas en Villa Carlos Paz por Sergio Soria, con las maravillosas imágenes de la Superluna apareciendo detrás de las montañas.