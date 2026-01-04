Starlink ofrece Internet gratuito en Venezuela hasta comienzos de febrero

La empresa SpaceX, a través de su servicio de Internet satelital Starlink, anunció que ofrecerá conectividad gratuita en Venezuela hasta el 3 de febrero, en el marco del complejo escenario político y militar que atraviesa el país sudamericano.

El anuncio fue realizado mediante un comunicado oficial difundido en la red social X, donde la compañía confirmó que la gratuidad del servicio abarcará a todo el territorio venezolano durante el período establecido. Según indicó la empresa, la medida busca garantizar el acceso a la información y la comunicación en un contexto de alta tensión institucional.

La decisión se conoció luego de la ofensiva lanzada por Estados Unidos contra infraestructuras civiles y militares en Venezuela, en el marco de la captura de Nicolás Maduro, que afectó instalaciones en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, de acuerdo con lo informado por SpaceX y replicado por distintos medios internacionales. Las autoridades venezolanas calificaron esos hechos como una “agresión criminal”.

En ese mismo contexto, fuerzas estadounidenses detuvieron al presidente Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Nueva York, donde permanece bajo custodia en un centro de detención federal. El mandatario enfrenta cargos por conspiración narco-terrorista, en un proceso judicial que mantiene la atención de la comunidad internacional.

Desde SpaceX señalaron que la implementación de conectividad gratuita responde a la necesidad de asegurar comunicaciones estables en situaciones de crisis. La empresa recordó que Starlink ya fue utilizado en otros escenarios de conflicto, como en Ucrania, donde permitió sostener el acceso a Internet tras la destrucción de infraestructura terrestre.

El sistema Starlink funciona mediante una constelación de satélites de órbita baja, lo que le permite brindar servicio incluso en zonas aisladas o con redes tradicionales interrumpidas. Durante el período anunciado, cualquier usuario que disponga de una terminal Starlink en Venezuela podrá conectarse sin costo.

La compañía aclaró que la medida no es indefinida y concluirá el 3 de febrero, mientras se aguarda la evolución de la situación política y judicial en el país.