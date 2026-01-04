“Venezuela no estás sola”: convocan a una movilización en el Obelisco

La organización Alianza por Venezuela convocó a una movilización urgente para este domingo en el Obelisco porteño bajo el lema "Venezuela no estás sola". La cita está pautada para las 15:00 horas y busca reunir a la masiva diáspora residente en el país tras los históricos acontecimientos que terminaron con la detención de Nicolás Maduro.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la convocatoria se difundió rápidamente en redes sociales acompañada de imágenes de multitudinarias marchas anteriores con banderas tricolores. Se espera que miles de venezolanos se acerquen al ícono porteño para manifestar su apoyo a la transición política y celebrar el fin del régimen chavista.

¿Cuántos venezolanos viven actualmente en Argentina?

Según los últimos datos oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones y estimaciones de organizaciones de la sociedad civil, en Argentina residen más de 220.000 venezolanos. La comunidad se ha convertido en una de las corrientes migratorias más importantes de la última década, concentrándose mayoritariamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.