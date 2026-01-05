Calor y lluvia en la primera semana de enero, el clima en Carlos Paz

Una semana con altas temperaturas comenzó este lunes 5 de enero en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. El pronóstico anticipa el regreso de las lluvias hacia el miércoles y no se descartan tormentas fuertes en la región.

Se prevén máximas en torno a los 34 grados y un clima inestable.

Para el día de hoy, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia una jornada calurosa durante la tarde. Se prevé que los registros oscilarán entre los 31 y los 34 grados y las condiciones se mantendrían también durante el martes.

Hacia el miércoles, los especialistas anticipan una baja de la temperatura y tormentas. Los días jueves y el viernes llegarán con cierto alivio para los amantes del «team invierno», pero no será por mucho tiempo.

De cara al fin de semana, las máximas podrían trepar nuevamente hasta los 35 grados y se sentirá una mayor humedad.