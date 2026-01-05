Carlos Paz: las ventas por Reyes superan a los años anteriores

En la antesala del Día de Reyes, los comercios de Villa Carlos Paz atraviesan una jornada de ventas muy positiva, con un movimiento que, según relataron vendedores locales, supera ampliamente el de años anteriores. Este domingo 5 de enero, el flujo de clientes se mantuvo constante durante todo el día y se espera que continúe hasta esta noche, cuando las familias dejan los regalos para los niños.

De acuerdo a lo observado en distintos locales, el turismo cumple un rol clave en este repunte. Muchos visitantes aprovechan su estadía para comprar obsequios, eligiendo mayormente artículos pequeños y prácticos, pensados específicamente para Reyes, a diferencia de las compras más voluminosas que suelen realizarse para Navidad.

En paralelo, los vecinos de Carlos Paz muestran otro perfil de consumo, con mayor demanda de productos de librería, mochilas y artículos escolares, anticipándose al inicio del ciclo lectivo. Esta combinación entre turismo activo y consumo local genera un escenario de ventas sostenidas y bien distribuidas.

Otro dato destacado es el cambio en las formas de pago. Los comerciantes coinciden en que el uso de billeteras virtuales creció de manera significativa, acompañado por pagos con tarjeta, marcando una mejora notable frente a temporadas anteriores y facilitando la decisión de compra.

Con un cierre de jornada todavía en desarrollo y la expectativa puesta en la madrugada del 6 de enero, el balance previo es claramente favorable para el sector comercial, que encuentra en Reyes una fecha clave para consolidar el buen momento de la temporada.