El Banco Central efectuó la primera compra de reservas bajo el nuevo esquema cambiario

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó hoy su primera compra de reservas, en medio del nuevo esquema de bandas cambiarias y en la “fase 4” del programa monetario.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la compra de divisas fue por un monto total de US$21 millones. Esto hizo que las reservas de la entidad financiera subieran y cerraran en US$43.300 millones.

Cabe recordar que a partir de ahora, el organismo que preside Santiago Bausili tiene acotada su intervención en el mercado cambiario: solamente podrá adquirir hasta el 5% del volumen total operado en el día.

Con relación al anterior esquema cambiario, en donde las bandas de flotación se actualizaban al ritmo del 1% mensual, el BCRA podía efectuar la compra de dólares si el tipo de cambio tocaba el límite inferior.

Qué dice el nuevo programa monetario

A mediados de diciembre, el Banco Central anunció la “fase 4” del programa monetario, en donde centra como uno de los pilares la acumulación de reservas mediante “un programa consistente”.

“El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. El BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”.

En ese sentido, explicó que se prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del PBI (Producto Bruto Interno) para diciembre del año próximo, lo que le permitiría comprar alrededor de US$10.000 millones sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos.

Ese número podría escalar hasta los US$17.000 millones si aumenta la demanda de dinero al 1% del PBI.