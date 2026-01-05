El Cucú y el Puente Centenario explotaron con el Culturarte

Este fin de semana comenzó el Culturarte 2026 con una serie de presentaciones culturales desarrolladas en distintos espacios de la ciudad, marcando el inicio de una nueva edición del ciclo que propone arte y espectáculos al aire libre.

La apertura tuvo como protagonistas a los bailarines del Departamento de Arte en Movimiento, junto al elenco encabezado por Facundo Mazzei, quienes realizaron intervenciones en El Cucú y el Puente Centenario, ante la presencia de vecinos y turistas que se acercaron a disfrutar de las propuestas.

Desde la organización informaron que el ciclo continuará con una agenda variada a lo largo de la semana, incluyendo danza, música y expresiones artísticas pensadas para distintos públicos. El cronograma completo de actividades puede consultarse a través de los canales oficiales del área de Cultura municipal.