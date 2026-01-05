En la ONU, Argentina pidió la liberación de Nahuel Gallo y apoyó a Trump

El embajador argentino ante las Naciones Unidas (ONU), Francisco Tropepi ratificó este lunes el pedido ante las autoridades encargadas de la transición en Venezuela por la liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido hace más de un año en ese país.

“La República Argentina solicita que las autoridades encargadas de administrar la transición en Venezuela, contribuyan a la inmediata liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, y que se garantice su pronto y seguro retorno a nuestro país”, expresó el diplomático durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

Tropepi sostuvo que “el Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el gobierno argentino en 2025, mismo año que declaró también organización terrorista al Tren de Aragua”.

“Desde la asunción del presidente, Javier Milei, la Argentina ha sido clara y consistente en su posicionamiento frente a esta situación. Hemos denunciado sin ambigüedades la falta de libertades y las graves violaciones a los derechos humanos, y hemos contribuido activamente, con determinación y responsabilidad, a los esfuerzos internacionales orientados al retorno de la democracia en Venezuela”, expuso.

La esposa de Nahuel Gallo denunció torturas

A más de un año del arresto, la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo continúa envuelta en incertidumbre tras la liberación de 71 presos políticos. Su esposa, María Alexandra Gómez, reveló que en los últimos días logró acceder a datos sensibles sobre las condiciones de detención a través de familiares de presos venezolanos alojados en el penal de El Rodeo.

Según explicó, la información llegó gracias a personas que sí pueden visitar a detenidos locales y que manifestaron su preocupación por el trato hacia los extranjeros. Allí se mencionan prácticas de presión y tortura psicológica, especialmente contra quienes permanecen incomunicados. En ese contexto, la mujer advirtió que los ciudadanos de otros países detenidos en Venezuela se encuentran completamente aislados y sin garantías. "Los extranjeros detenidos en Venezuela están vulnerados en todo sentido, están aislados, están totalmente a merced de lo que el Gobierno de Maduro pueda hacer con ellos", afirmó.

El efectivo argentino fue arrestado el 8 de diciembre de 2024 cuando ingresó legalmente al país para reencontrarse con su familia. Su pareja y su hijo pequeño se encontraban de vacaciones en Caracas, ciudad donde aún residen otros familiares directos.