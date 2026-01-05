Juegos y deporte: comenzó Familia Activa en Carlos Paz

Verano en los barrios
Juegos y deporte: comenzó Familia Activa en Carlos PazLa propuesta municipal comenzó esta semana en distintos puntos de Villa Carlos Paz, con actividades recreativas, deportivas y acuáticas pensadas para compartir en familia durante todo el verano.
El verano ya se vive en los barrios de Villa Carlos Paz con el inicio de Familia Activa, un programa que pone en movimiento a chicos, jóvenes y adultos a través de juegos, deporte y espacios de encuentro al aire libre.
La iniciativa se despliega en todos los distritos de la ciudad, con actividades gratuitas para que vecinos y vecinas puedan sumarse sin restricciones. La propuesta incluye Escuela de Verano, aquagym, natación, deportes, senderismo y actividades recreativas, adaptadas a distintas edades y niveles de participación.
Desde el Municipio destacaron que el objetivo es acercar el verano a cada barrio, promoviendo hábitos saludables, el uso de los espacios públicos y el encuentro entre familias, en un contexto distendido y participativo.
Las actividades se desarrollan a lo largo de la temporada estival y las inscripciones continúan abiertas, permitiendo que nuevos participantes se incorporen en cualquier momento.