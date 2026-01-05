Juegos y deporte: comenzó Familia Activa en Carlos Paz

El verano ya se vive en los barrios de Villa Carlos Paz con el inicio de Familia Activa, un programa que pone en movimiento a chicos, jóvenes y adultos a través de juegos, deporte y espacios de encuentro al aire libre.

La iniciativa se despliega en todos los distritos de la ciudad, con actividades gratuitas para que vecinos y vecinas puedan sumarse sin restricciones. La propuesta incluye Escuela de Verano, aquagym, natación, deportes, senderismo y actividades recreativas, adaptadas a distintas edades y niveles de participación.

Desde el Municipio destacaron que el objetivo es acercar el verano a cada barrio, promoviendo hábitos saludables, el uso de los espacios públicos y el encuentro entre familias, en un contexto distendido y participativo.

Las actividades se desarrollan a lo largo de la temporada estival y las inscripciones continúan abiertas, permitiendo que nuevos participantes se incorporen en cualquier momento.