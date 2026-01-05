Operativo aéreo de prevención de incendios sobrevoló Carlos Paz y zonas serranas

Ante las condiciones meteorológicas adversas y el riesgo muy alto y extremo de incendios forestales en la provincia, se llevó a cabo un operativo aéreo de vigilancia y prevención con el objetivo de detectar de manera temprana posibles focos ígneos y reforzar la presencia preventiva en zonas críticas.

El procedimiento contó con la intervención conjunta de dos aviones hidrantes Air Tractor, que realizaron un vuelo en formación durante una hora y 15 minutos. El despegue se concretó a las 14 desde el Aeropuerto Córdoba.

Durante la misión, las aeronaves sobrevolaron un amplio corredor que incluyó las localidades de Unquillo, Río Ceballos, Salsipuedes, Ascochinga, Capilla del Monte, La Cumbre, La Falda, Cosquín, Tanti, Villa Carlos Paz, San Antonio de Arredondo y La Calera. El recorrido total fue de aproximadamente 190 kilómetros, con una cobertura estimada de 411 mil hectáreas.

Las tareas se concentraron principalmente en el corredor este de las Sierras Chicas, el Valle de Punilla y el perilago del Dique San Roque, áreas consideradas estratégicas por la alta carga de combustible vegetal y la elevada afluencia de personas durante la temporada estival.

El sobrevuelo incluyó además zonas de ríos, lagos y espacios recreativos, donde se incrementa el riesgo de incendios asociados a la actividad humana.

Desde el área operativa destacaron que este tipo de acciones permite reforzar la vigilancia preventiva, optimizar la detección temprana de incendios y fortalecer la presencia disuasiva en sectores sensibles, con el objetivo de proteger el ambiente y garantizar la seguridad de la población ante el escenario de riesgo extremo vigente.