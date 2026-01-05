Un banco de tejidos de Córdoba volvió a certificar su calidad

El Banco Multitejidos Ecodaic (BMTE) renovó su certificación de Cumplimiento de Normas ISO 9001:2015 otorgada por IRAM, consolidando una década ininterrumpida de estándares de calidad en la obtención, procesamiento, almacenamiento, liberación y trazabilidad de tejidos destinados a la salud pública.

La recertificación se apoya en tres ejes centrales: la gestión de riesgos, la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad y el fortalecimiento de la estructura funcional del banco. Este marco normativo garantiza la excelencia en toda la cadena de valor de los tejidos ósteotendinosos y de la membrana amniótica, desde su origen hasta su utilización clínica.

La responsable del BMTE, María Nieves Paverini, destacó que la recertificación refleja el trabajo profesional del equipo para minimizar riesgos y asegurar injertos confiables. Señaló que el banco cumple un rol clave dentro del sistema sanitario provincial al contribuir directamente a mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Los tejidos ósteotendinosos que procesa el BMTE provienen de operativos de procuración coordinados por Ecodaic y de donantes cadavéricos o vivos captados por el propio banco. Estas intervenciones tienen un fin terapéutico y social, ya que permiten ampliar el acceso a tratamientos complejos a personas de distintas edades.

El banco cumple además una función estratégica al abastecer de manera ágil tanto a centros públicos como privados, favoreciendo una distribución equitativa de recursos sanitarios. Entre las instituciones asistidas se encuentra el Hospital de Niños, donde estos tejidos resultan fundamentales para cirugías específicas.

Desde ese centro de salud, la responsable del área de Ortopedia Oncológica y jefa de Quirófano, Lorena Zecchini, subrayó que la calidad de los injertos óseos provistos es determinante para el éxito de las cirugías pediátricas y para una recuperación adecuada de los pacientes.

Otro de los insumos clave del BMTE es la membrana amniótica, que se obtiene a partir de donaciones realizadas durante partos por cesárea. Este tejido, que habitualmente se descarta, se convierte en un recurso biológico esencial para el tratamiento de patologías dermatológicas y oftalmológicas.

La médica Analía Riutor, del Instituto del Quemado, destacó que la membrana amniótica del banco resulta fundamental en el tratamiento de quemaduras, por su calidad y seguridad, permitiendo brindar atención de alto nivel a los pacientes.

En el ámbito oftalmológico, el jefe del Servicio de Oftalmología de la Clínica Reina Fabiola, Juan Pablo Mació, señaló que este tejido favorece la curación, reduce la inflamación y mejora la visión en diversas patologías de la superficie ocular, y remarcó que la recertificación del banco brinda mayor confianza profesional en los insumos utilizados.

Durante 2025, el BMTE realizó nueve procesos de procuración de tejido óseo, obtuvo 87 lotes y permitió que 80 personas recibieran injertos. En el mismo período, se receptaron 265 donaciones de membrana amniótica, que beneficiaron a 70 pacientes en tratamientos de quemaduras, úlceras de miembros inferiores y recuperaciones quirúrgicas reparadoras y oftalmológicas.

Por último, la directora de Ecodaic, Romina Quiroga Guallanes, destacó que el organismo trabaja bajo estrictos criterios de calidad y bioseguridad, y remarcó la reciente creación del Comité de Bioética, que refuerza el rigor científico, la transparencia y el respeto por los derechos humanos en cada proceso de donación y trasplante. Los procedimientos se rigen por lo establecido en la resolución N.º 118/09 del Incucai.