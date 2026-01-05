Valle Hermoso realizará una jornada de atención veterinaria gratuita para mascotas

La Municipalidad de Valle Hermoso realizará una jornada de atención veterinaria primaria gratuita destinada a vecinos que necesiten asistencia básica para sus mascotas. La actividad se desarrollará el martes 14 de enero de 2026, en el horario de 9 a 13, en la sede del Área de Salud Animal, ubicada en Martín Rodríguez 22.

Desde el municipio informaron que la atención estará a cargo de un profesional veterinario, quien brindará recomendaciones para una vida saludable de perros y gatos, con especial énfasis en vacunación, desparasitación y cuidados generales.

Para acceder al servicio, se recordó que es requisito fundamental que el titular de la mascota presente DNI con domicilio en Valle Hermoso, ya que la jornada está destinada exclusivamente a residentes de la localidad.

La iniciativa forma parte de las políticas municipales orientadas a promover el bienestar animal y la tenencia responsable, facilitando el acceso a controles básicos de salud para las mascotas de la comunidad.