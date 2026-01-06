Alerta por granizo y lluvias fuertes en el Valle de Punilla

Un alerta meteorológico se lanzó este martes 6 de enero en las sierras de Córdoba y se advierte por la presencia de fuertes lluvias que podrían estar acompañadas de granizo y una intensa actividad eléctrica.

El aviso fue emitido por la Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad en base a reportes del Servicio Meteorológico Nacional y el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba.

Los eventos comenzarían desde la tarde/noche del día de hoy y se extenderían hasta la madrugada del miércoles 7, con la posibilidad de que haya abundante caída de agua en periodos cortos de tiempo, ráfagas de viento y granizo.

Se insta a la población a extremar medidas de prevención, evitando realizar actividades al aire libre durante el desarrollo de tormentas, la circulación en horarios críticos, y manteniéndose alejados de cauces de ríos y arroyos.