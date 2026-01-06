Carlos Paz sumó más de 500 árboles nativos y refuerza su patrimonio natural

Villa Carlos Paz cerró el año con un fuerte impulso a la forestación urbana, tras completar 40 jornadas ambientales que permitieron incorporar 555 árboles nativos en diferentes sectores del ejido urbano.

Las plantaciones se llevaron adelante a lo largo de todo 2025 en costas del río y del lago, plazas, espacios públicos y áreas protegidas, con la participación activa de vecinos voluntarios, instituciones y organizaciones locales, que semana a semana se sumaron a las actividades.

La incorporación de especies nativas no solo mejora el paisaje urbano, sino que también genera beneficios ambientales clave: favorece la biodiversidad, crea hábitats para aves y fauna local, aporta más sombra y oxígeno, y ayuda a moderar las altas temperaturas durante el verano.

Desde el área ambiental destacaron que estas acciones apuntan a consolidar una ciudad más saludable, sostenible y preparada frente al cambio climático, fortaleciendo su patrimonio natural a largo plazo.

Además, se convocó a la comunidad a acompañar el cuidado de los nuevos ejemplares, para asegurar su crecimiento y preservación en el tiempo.