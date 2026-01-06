Carlos Paz: Tiene cáncer, está viviendo en la calle y la dejaron sin trabajo

Claudia Costa tiene 54 años, vive en Villa Carlos Paz y hace un año y medio, lleva adelante una valiente lucha contra el cáncer. La mujer habló con EL DIARIO y denunció que su ex empleador la dejó sin trabajo y no tendría intenciones de reconocerle los años de servicio, lo que pone en riesgo su sustento durante los próximos meses.

Actualmente, la mujer recibe asistencia del equipo de contención de la Municipalidad y se está siguiendo su caso.

Como una forma de reclamar lo que considera justo, Claudia se instaló en la calle afuera de la casa del hombre y allí permaneció hasta el viernes pasado, cuando fue trasladada por orden de la justicia. «Él me hizo una restricción, y no puedo estar cerca. Estoy dando vueltas en la calle, me baño en la casa de algún vecino, y doy vueltas en el río vendiendo pulseras y collares»; dijo.

«Me diagnosticaron cuando me iban a operar de vesícula, el cáncer ya estaba avanzado y sabía que no era bueno. Me debería operar y después la quimioterapia, pero no quiero sufrir ni quiero que sufran los que están a mi alrededor. Lo que hago es un tratamiento paliativo para el dolor»; relató la mujer.

«Yo solía trabajar en la venta de mesas de pool y cobraba una comisión. Yo estaba en Buenos Aires cuando esto pasó, y seguía trabajando. Le pedí miles de veces a mi empleador que pagara la medicación porque siempre trabajé en negro y no cuenta con obra social. Actualmente, el Ministerio de Salud decidió costearme parte de la medicación, y mi familia y amigos me ayudan a conseguir los remedios»; reveló Claudia, en diálogo con este medio.

«Necesito que me ayude a pagar un techo, nada más que eso. Pese a mis pedidos, él habló con un abogado y esta persona me dijo que sí, que me darían el dinero. Cuando fui al Ministerio de Trabajo, me dijeron que era imposible que ellos homologuen un acuerdo, así que era irrisorio y que me asesore porque no me iban a cumplir. Yo no quiero ir a juicio, sé que tengo las de ganar, pero eso demora años y yo tengo meses. Lo único que pedí fue vivir dignamente el tiempo que me queda»; completó.