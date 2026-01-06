Cine al aire libre y gran respuesta en la plaza de Valle Hermoso

Una nueva jornada de cine familiar se vivió en Valle Hermoso con una destacada participación de vecinos y familias que se acercaron a la Plaza Manuel Belgrano para compartir una noche distinta, al aire libre y en comunidad.

La propuesta volvió a combinar pantalla grande, mates y risas, generando un espacio de encuentro que reunió a personas de distintas edades. La iniciativa se consolida como una de las actividades culturales del verano en la localidad, con una respuesta sostenida del público en cada edición.

Desde la organización confirmaron que el ciclo continuará con nuevas funciones en las próximas semanas, manteniendo la apuesta por el cine como herramienta de integración y disfrute colectivo.