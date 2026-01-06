Cristina Kirchner, sobre su cirugía de apendicitis: "Fue un largo y dificultoso proceso"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló por primera vez sobre su estado de salud luego de haber permanecido internada durante dos semanas a raíz de una cirugía de apendicitis. Describió su recuperación como un “largo y dificultoso proceso” tras haber atravesado una intervención quirúrgica y un posoperatorio complejo.

La exmandataria había sido ingresada el pasado 20 de diciembre por un fuerte cuadro de dolencia abdominal, que derivó en el diagnóstico de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio. Según se informó, fue sometida a una cirugía laparoscópica que confirmó la gravedad del cuadro y obligó a una prolongada internación para su recuperación.

Luego de recibir el alta médica el último sábado, Cristina Kirchner volvió a su domicilio y utilizó sus redes sociales para agradecer al equipo de salud que la atendió durante su estadía en el Sanatorio Otamendi. En un mensaje publicado en su cuenta de X, destacó el profesionalismo y la calidad humana del personal médico, de enfermería y de apoyo que la acompañó durante todo el tratamiento.

Hace ya algunos días que estoy nuevamente en San José 1111, pero no quería dejar de agradecer a todo el cuerpo médico, a las enfermeras y a todo el personal del Sanatorio Otamendi, que nos atendieron con tanto profesionalismo y tanta calidad humana en la intervención quirúrgica y… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 6, 2026

“Hace ya algunos días que estoy nuevamente en San José 1111, pero no quería dejar de agradecer a todo el cuerpo médico, a las enfermeras y a todo el personal del Sanatorio Otamendi”, expresó. Además, subrayó el acompañamiento recibido durante “el largo y dificultoso proceso de recuperación posterior” a la intervención quirúrgica.

La expresidenta también agradeció las muestras de afecto recibidas durante su internación. “Quiero agradecer a todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su cariño y su acompañamiento durante la internación”, concluyó en su mensaje.

Cristina Kirchner denunció que EE.UU. violó la soberanía de Venezuela al apresar a Maduro

En paralelo a las referencias sobre su estado de salud, Cristina Kirchner volvió a pronunciarse sobre la coyuntura internacional y cuestionó con dureza la intervención de Estados Unidos en Venezuela. A través de un extenso mensaje en redes sociales, denunció que el operativo llevado adelante por la administración de Donald Trump implicó el “secuestro” de Nicolás Maduro y constituyó una violación a la soberanía del país caribeño.

En su publicación, Cristina sostuvo que la acción estadounidense representó un quiebre en los límites del derecho internacional. “Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EEUU volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir”, escribió desde su cuenta de X.

La exmandataria evitó centrar su análisis en la política interna venezolana y enfocó sus críticas en la política exterior de Washington. Según planteó, la intervención responde a intereses estratégicos y económicos, particularmente vinculados al control de los recursos energéticos de la región, y sienta un precedente grave para las relaciones internacionales.