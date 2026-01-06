¿Cuándo llegan las tormentas fuertes a las sierras de Córdoba?

Villa Carlos Paz transita este martes 6 de enero con calor y cielo despejado durante la mañana, pero el escenario cambiará con el correr de las horas. Según el pronóstico oficial, hacia la tarde comenzarán a desarrollarse tormentas aisladas, que por la noche podrían intensificarse.

La temperatura alcanzará una máxima cercana a los 32 grados, con viento del sector norte y ráfagas que podrían superar los 50 km/h. Con el avance del frente inestable, el viento rotará al sur y se espera un descenso de la temperatura durante la noche.

El alerta amarillo emitido para la región advierte sobre tormentas de variada intensidad, con actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas fuertes y posibilidad de granizo, especialmente entre la noche de este martes y la madrugada del miércoles.

Para los próximos días, el pronóstico anticipa un marcado descenso térmico hacia el jueves y viernes, con máximas que rondarán los 20 a 24 grados, antes de un nuevo repunte del calor durante el fin de semana.

Ante este panorama, se recomienda precaución al circular, evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas y mantenerse atentos a la evolución del tiempo.