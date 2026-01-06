El teatro suma un incentivo: devuelven el peaje para ir a Carlos Paz

En plena temporada de verano, Pardo Producciones anunció la renovación de una de las acciones más valoradas por el público el año pasado: la devolución del peaje Córdoba–Carlos Paz, ida y vuelta, para que el traslado no sea un impedimento y el teatro siga siendo una opción accesible.

La iniciativa apunta a acompañar a los espectadores en un contexto económico complejo y, al mismo tiempo, fortalecer la movida cultural del verano en Villa Carlos Paz. El beneficio aplica a quienes compren sus entradas en las boleterías de los teatros para cualquiera de los espectáculos producidos por Pardo Producciones.

Según informaron desde la productora, quienes adquieran sus tickets podrán recuperar el costo total del peaje correspondiente al mismo día de la función, tanto en el tramo Córdoba–Carlos Paz como en el regreso. La promoción no es acumulable con otras ofertas, está sujeta a disponibilidad y cuenta con cupos limitados según la capacidad de cada sala.

El beneficio es válido para todos los shows de Pardo Producciones y requiere presentar el comprobante del peaje del mismo día en que se realiza la compra de la entrada.

La programación incluida abarca una amplia variedad de propuestas teatrales, de humor, música y espectáculos familiares, con funciones en los teatros Holiday, Luxor y Libertad, entre otros. Entre los títulos destacados se encuentran “La risa que me parió”, “Ni media palabra”, “Es por ahí”, “Choriando al futuro”, “Legendario”, “La Konga”, “Despierta”, “Los Iluminados”, “Dumbo”, “Tiburón”, “Humor de madre”, “Hipnosis, mentalismo y magia”, “Cuentos y canciones de María Elena Walsh”, “Verano con Solcito” y “Sueño de una noche de rock”, además de múltiples propuestas para todas las edades.

La programación completa y los horarios de cada espectáculo pueden consultarse en autoentrada.com y en los medios y redes oficiales de Pardo Producciones.