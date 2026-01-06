Esperan granizo, abundante agua y ráfagas en las sierras

Durante la tarde de este martes, se mantiene vigente una alerta meteorológica amarilla para distintos sectores de la provincia de Córdoba, ante la llegada de tormentas con probabilidad de granizo, lluvias intensas y ráfagas de viento muy fuertes.

Según la información difundida por los organismos oficiales, se esperan tormentas eléctricas acompañadas por viento del sector sur, con posibilidad de abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, lo que podría generar anegamientos temporarios en zonas urbanas y rurales.

El fenómeno podría incluir además ráfagas intensas de viento y caída ocasional de granizo, especialmente en aquellas localidades donde las tormentas se desarrollen con mayor intensidad.

Ante este escenario, se recomienda evitar actividades al aire libre, no circular durante el desarrollo de las tormentas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento. Las autoridades continúan monitoreando la evolución de las condiciones climáticas y actualizarán la información en caso de cambios significativos.