Estados Unidos agradeció el apoyo de Argentina tras la captura de Nicolás Maduro

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, mantuvo una conversación este martes con el canciller argentino Pablo Quirno y le agradeció el apoyo del país luego la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

El funcionario cercano a Trump dialogó por teléfono con el diplomático y destacó la cooperación argentina para “enfrentar el narcoterrorismo en la región”.

Luego de la conversación, el vocero principal del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Pigott, detalló: “Hoy, el Secretario de Estado, Marco Rubio, habló con el Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, para discutir la operación policial dirigida en Venezuela el 3 de enero”.

Y remarcó: “Rubio agradeció a Quirno por la continua cooperación de la Argentina para enfrentar el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en nuestra región“.

El agradecimiento de Estados Unidos a Argentina cobra relevancia a la luz de la postura adoptada por el gobierno de Javier Milei frente a la crisis venezolana, ya que Argentina fue el primer país latinoamericano en respaldar la operación.

El canciller Quirno, en línea con las declaraciones oficiales, sostuvo tras la captura de Maduro a través de la red social X: “La Argentina confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos de conformidad con los principios del derecho internacional”.

El jefe de la diplomacia argentina subrayó en su mensaje el respaldo a las autoridades legítimamente elegidas por el pueblo venezolano en las elecciones de 2024, haciendo referencia al presidente electo Edmundo González Urrutia y reconociendo el liderazgo de María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

El gobierno argentino reiteró además su compromiso con la liberación del ciudadano Nahuel Gallo, detenido en Venezuela, reclamando garantías sobre su integridad física y seguridad personal.