Los Reyes Magos llevaron alegría a niños internados en hospitales de Córdoba

En una jornada colmada de emoción, juegos y sonrisas, los Reyes Magos realizaron este lunes una recorrida por distintos centros de salud de la ciudad de Córdoba para acompañar a niñas y niños que se encuentran internados, así como a sus familias, en el marco de la celebración del Día de Reyes.

La actividad comenzó por la mañana en el Hospital Municipal Infantil de barrio Alta Córdoba, continuó en el Hospital Pediátrico del Niño Jesús y finalizó en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad. En cada institución se desarrollaron propuestas artísticas pensadas especialmente para las infancias, que incluyeron música, juegos y la entrega de obsequios.

La iniciativa fue organizada de manera conjunta por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Cultura y el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, junto con la Municipalidad de Córdoba.

Durante la recorrida, el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, subrayó la importancia de acompañar a los niños y niñas que atraviesan situaciones de salud complejas. “Es fundamental estar en los hospitales acompañando a quienes la están peleando, y agradecer al personal de salud y a las familias”, expresó, al tiempo que destacó el valor de sostener acciones que fortalecen la ilusión y el acompañamiento social.

Rodio remarcó además el carácter transversal de la cultura dentro de la gestión pública. “La cultura debe estar presente en todos los ámbitos: en los hospitales, en los festivales, en los teatros, en los carnavales y en cada evento de nuestra ciudad”, afirmó.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, señaló que la propuesta permitió llevar alegría tanto a niños internados como a aquellos que concurren a los hospitales por controles médicos o vacunación. “Queremos ver a los niños felices y estar cerca de ellos y de sus familias en momentos que no son fáciles”, sostuvo.

En la misma línea, la secretaria general de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, destacó la articulación entre distintas áreas del Gobierno provincial y municipal. “Nos reconforta poder devolver momentos de alegría y acercar un presente en nombre de los Reyes Magos y de todos los cordobeses”, afirmó.

El viceintendente Javier Pretto resaltó la importancia de la fecha y del trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio. “Visitar a los niños internados, hacerles un presente y sacarles una sonrisa es fundamental para que puedan disfrutar de un día tan especial”, señaló, y agregó que la labor articulada permite optimizar recursos y mejorar las respuestas a las necesidades de los vecinos.

Desde el ámbito sanitario, el director del Hospital Pediátrico Niño Jesús, Rafael Sánchez Bocco, valoró el impacto positivo de este tipo de acciones. “Generar alegría y felicidad en los niños ayuda mucho al tratamiento y al trabajo de los profesionales de la salud”, indicó.

La jornada continuará durante la tarde con actividades abiertas a la comunidad. A las 18 horas, en el Paseo del Buen Pastor, los Reyes Magos realizarán una intervención artística con regalos y globología. Más tarde, a las 20, el Cine Móvil ofrecerá una función especial de “Cine en familia bajo las estrellas”, con la proyección de cortos de Juan Pablo Zaramella y la película Gigantes.