Mangoldt hizo un balance de su gestión como gobernador del Rotary Club

A seis meses del inicio de su gestión, el gobernador del Distrito 4851 del Rotary Club, el vecino carlospacense Leonardo Mangoldt, presentó un balance de las acciones que se llevaron adelante durante el 2025 y que tuvieron fuerte impacto social, presencia territorial y proyección internacional.

El Distrito 4851 es uno de los más extensos del país y abarca diez provincias argentinas. En ese contexto, Mangoldt impulsó desde el primer día un estilo de conducción basado en la presencia territorial permanente. Junto a su esposa, Claudia Núñez, ya realizaron 135 visitas oficiales a clubes rotarios, rotaractianos e interactianos, acompañando proyectos locales, fortaleciendo equipos y conociendo de primera mano las realidades de cada comunidad.

Uno de los ejes centrales de esta primera etapa ha sido la inclusión social y la dignidad humana. A través del programa «Unidos sobre Ruedas Para Hacer el Bien», ya se han entregado más de 180 sillas de ruedas, distribuidas en las diez provincias del distrito, permitiendo mejorar de manera directa la calidad de vida de personas con movilidad reducida y de sus familias, esta donación se logró con gestión del gobernador en conjunto con la WhellChair Foundation y rotarios de los EEUU que hicieron los aportes para la compra del contenedor de 260 sillas de ruedas.

En paralelo, durante estos seis meses de gestión se firmaron 45 convenios de cooperación, tanto a nivel nacional como internacional, con gobernadores de provincias, intendentes, universidades, sectores Privados empresariales y otras ONG. Entre ellos se destacan acuerdos con distritos del exterior, orientados al intercambio, la cooperación institucional y especialmente al fortalecimiento del programa RYE (Rotary Youth Exchange).

«Gracias a estos acuerdos, numerosos jóvenes han accedido a experiencias educativas y culturales que representan un verdadero cambio de vida. Un hecho especialmente significativo es la inclusión de cinco jóvenes becados de Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca, quienes hoy cuentan con oportunidades de formación y crecimiento que antes resultaban inaccesibles.

La gestión también muestra resultados concretos en términos de crecimiento institucional, con la creación de seis nuevos clubes rotarios y un aumento sostenido de la membresía, ampliando la presencia de Rotary en distintas localidades y sumando personas comprometidas con el servicio y el desarrollo comunitario»; destacó Mangoldt.

«Estos primeros seis meses reflejan una forma de gobernar cercana, humana y activa, donde los números se traducen en historias reales y en transformaciones concretas»; añadió.

Con una agenda intensa y un territorio diverso, la gestión de Leonardo Mangoldt se proyecta hacia el resto del período con el objetivo de seguir fortaleciendo a Rotary como una organización moderna, solidaria y comprometida con las comunidades.