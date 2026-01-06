Oficial: Se conoció cuándo empiezan las clases en Córdoba

El gobierno nacional oficializó el calendario escolar 2026 y se conoció cuándo empezarán las clases en las escuelas de Córdoba, como también las fechas de inicio, receso invernal y cierre del ciclo lectivo.

El Ministerio de Capital Humano de la Nación precisó que el objetivo será la organización del año escolar y que las familias puedan planificar con anticipación cada movimiento.

Las clases darán inicio el 2 de marzo en todo el territorio cordobés (en coincidencia con Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán) y el receso invernal está previsto del 6 de julio al 17 de julio. Este año, el cielo lectivo culminará el 18 de diciembre.