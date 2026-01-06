Otra noche intensa del Pre Cosquín con artistas de todo el país

La Plaza Próspero Molina fue escenario anoche de la segunda parte de la Ronda 2 del Día 1 del Pre Cosquín 2026, donde volvió a desplegarse el talento federal que caracteriza al certamen.

Sobre el escenario mayor se presentaron representantes de Los Varela (Catamarca), San Martín (San Juan), Río Tercero (Córdoba), General Acha (La Pampa), Bahía Blanca (Buenos Aires), Villa Constitución (Santa Fe) y La Plata (Buenos Aires), en una jornada marcada por la diversidad artística y la identidad cultural de cada región.

La mística coscoína acompañó una noche intensa, con público atento y una grilla que volvió a poner en valor el espíritu federal del certamen, en la antesala de una nueva definición.

Este miércoles continuará la actividad en la Plaza Próspero Molina, cuando se conozcan nuevos finalistas que avanzarán a las instancias decisivas del Pre Cosquín 2026.