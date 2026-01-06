Playas de Oro: El corazón del verano en Villa Carlos Paz

Si las piedras del río San Antonio pudieran hablar, la mayoría de sus relatos comenzarían en Playas de Oro. Este rincón, ubicado al sur de la ciudad, no es solo un balneario; es el testimonio vivo de la transformación de Carlos Paz, de una villa serrana incipiente a un monstruo del turismo nacional.

La historia de Playas de Oro se remonta a las primeras décadas del siglo XX. Originalmente, estas tierras formaban parte de estancias familiares antes de que el loteo masivo definiera la fisonomía de la ciudad.

En ese proceso de crecimiento, tuvo un rol protagónico la familia Terzi.

Su nombre se debe a la fina arena dorada que cubría sus orillas, un sedimento que el río depositaba con generosidad y que lo diferenciaba de otros sectores más pedregosos. En los años 40 y 50, cuando el turismo social comenzó a florecer en Argentina, Playas de Oro se convirtió en el destino predilecto de las familias que buscaban aguas mansas y playas extensas.

Durante décadas, este balneario fue el epicentro del ritual cordobés por excelencia. Miles de turistas y vecinos de la ciudad de Córdoba llegaban en colectivos o en sus propios vehículos cargados hasta el techo.

«Ir a Playas de Oro era la aventura de todo el verano. El olor a leña prendida, la música de las radios a pilas y el agua cristalina que nos llegaba a las rodillas. Era el patio de nuestra casa»; recuerda con nostalgia un vecino del barrio.

El balneario se consolidó gracias a su infraestructura pionera con asadores y mesas y paradores que proveían el hielo para tomar algo, fiambres y lo que hiciera falta. Con el paso del tiempo, el balneario supo adaptarse. En los años 90 y principios de los 2000, la zona experimentó un crecimiento inmobiliario sin precedentes, rodeándose de cabañas y complejos turísticos. Sin embargo, su esencia popular se mantuvo intacta.

Hoy, Playas de Oro ofrece una experiencia completa que mezcla la tradición con nuevos servicios como restaurantes y paradores modernos y la presencia del cuerpo de guardavidas que custodia a las familias en las zonas más profundas.

Playas de Oro resiste como el balneario más icónico. Es el lugar donde los abuelos de hoy enseñaron a nadar a sus nietos, manteniendo una tradición que atraviesa al menos cuatro generaciones de argentinos.