Retiran preventivamente del mercado una leche y un alimento en polvo para bebés

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) inició este lunes el retiro voluntario y preventivo del mercado de una leche y un alimento para propósitos médicos específicos, ambos en polvo y destinados a lactantes, debido a la posible presencia de una toxina producida por una bacteria en una de las materias primas empleadas para la elaboración de los productos.

Se trata de determinados lotes de la fórmula láctea para lactantes en polvo marca “Nestlé Nan Optipro 1 c/HMO”, en sus presentaciones de 400 y 800 gramos, de producción nacional.

También incluyó a un lote de un alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes marca “Nestlé Alfamino”, producido en Suiza, en su versión de 400 gramos.

Lotes y vencimientos:

Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026

Lote 522828872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 528928872A – Vencimiento 30/04/2027

Lote 528928872B – Vencimiento 30/04/2027

Lote 529028872A – Vencimiento 30/04/2027

Lote 533228872B – Vencimiento 31/05/2027

Lote 533328872A – Vencimiento 31/05/2027

Según explicó ANMAT, la toxina que presuntamente se encuentra en los productos en cuestión es la Cereulida, que es producida por el microorganismo Bacillus cereus.

Esa bacteria, de acuerdo con la explicación que dio el organismo de control, “suele encontrarse en varios sitios, como el suelo y el agua, y puede formar esporas como forma de resistencia frente a condiciones adversas”. Asimismo, se agregó, “es capaz de producir toxinas (Cereulida, entre otras)”.

Siempre en función de lo informado por la misma fuente, el microorganismo puede provocar dos tipos de enfermedades.

Qué medidas tomó la ANMAT

El organismo informó que se encuentra coordinando acciones con las autoridades sanitarias provinciales para garantizar el retiro efectivo de los lotes involucrados en todo el país y monitorear la situación.

En ese marco, recomendaron a la población que tenga en su poder los lotes mencionados “que se abstengan de consumirlos”, y a quienes los expenden y distribuyen, tanto en tiendas físicas como virtuales, “que los retiren de la comercialización y se contacten con su proveedor”.