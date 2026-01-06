Sabores con historia: El primer restaurante que tuvo Villa Carlos Paz

Antes de que las luces de las marquesinas y los grandes teatros definieran la silueta de Villa Carlos Paz, existió un tiempo de silencio, sierras vírgenes y un puñado de pioneros. Reconstruir la historia del primer restaurante que tuvo la ciudad es viajar a la década de 1910 y 1920, cuando la localidad ni siquiera soñaba con ser uno de los destinos turísticos más elegidos del país.

Si bien la gastronomía en aquel entonces estaba ligada exclusivamente a las casas de familia y estancias, el surgimiento del primer establecimiento comercial dedicado a servir comidas está íntimamente relacionado con la figura de Carlos Nicandro Paz.

Toda historia tiene un punto de partida y esta también: el Hotel Carlos Paz. Inaugurado formalmente alrededor de 1915 (aunque comenzó a gestarse antes), no fue solo el primer alojamiento de la villa, sino que albergó el primer salón comedor público de la zona. En una época donde los viajes desde la ciudad de Córdoba duraban horas por caminos de tierra, el comedor del hotel se convirtió en una parada obligatoria. Allí, los primeros visitantes —muchos de ellos amigos personales de la familia Paz— compartían largas mesas donde se servían platos de cocina netamente criolla y europea.

En aquellos años, la carta no existía como la conocemos. Se servía lo que la tierra y el ganado propio proveían, carnes asadas, de cordero y novillo que se criaban en la estancia Santa Leocadia; el locro y las carbonadas en los días de invierno serrano y productos de la huerta de la familia Paz, que mantenía sus propios cultivos, lo que garantizaba frescura absoluta en cada plato.

Hacia finales de la década del 20 y principios del 30, con la llegada de los primeros servicios de transporte regular, surgió la necesidad de un lugar de paso rápido. Así nacieron las primeras confiterías y despensas con servicio de mesa, ubicadas cerca de lo que hoy es el Centro Viejo. Estos lugares introdujeron la cultura del «café y la charla», sentando las bases de la vida social que hoy domina la Avenida General Paz y la zona del Reloj Cucú.

Fue recién en las décadas de 1940 y 1950 cuando aparecieron nombres que se volverían legendarios, como «El Bosque» o el parador del Hotel Carena, que profesionalizaron la atención y empezaron a diversificar los sabores hacia una cocina más internacional para atraer al incipiente turismo masivo. «El primer restaurante no fue un negocio de lucro rápido, fue una extensión de la hospitalidad de don Carlos Paz para con quienes venían a descubrir las bondades del clima serrano»; señalan los historiadores locales.

Hoy, con cientos de opciones que van desde el sushi hasta la cocina de autor, Villa Carlos Paz no olvida sus raíces. El espíritu de aquellos primeros tablones de madera sigue vivo en la calidez de la atención que caracteriza a la ciudad.