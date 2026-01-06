¿Te acordás de este Carlos Paz? Un verano del 94 que ya no existe

Un video grabado durante el verano de 1994 permite volver a ver una Villa Carlos Paz que hoy resulta irreconocible en muchos de sus rincones. Las imágenes, tomadas en plena temporada, registran espacios, actividades y paisajes urbanos que con el paso de los años fueron transformados o directamente desaparecieron del mapa turístico y cotidiano de la ciudad.

Entre las primeras escenas aparece el viejo puente carretero, cuando aún no se habían construido los carriles sobre su estructura ni la galería interna que hoy lo atraviesa. El puente se muestra abierto, más simple, como un paso directo hacia el centro, sin las intervenciones posteriores que redefinieron su fisonomía.

El recorrido también rescata la presencia de Montaña Mágica, el tradicional parque ubicado sobre las sierras, con su pileta y el juego de descenso por la montaña. La enorme “M” era visible desde el acceso norte y funcionaba como un verdadero faro de bienvenida para quienes llegaban a Carlos Paz, una postal hoy inexistente.

Las imágenes muestran turistas y vecinos pescando en sectores donde esa práctica era habitual, junto a viejos hospedajes y hoteles que ya no forman parte del paisaje urbano. Se observan además obras en marcha, como la construcción de la actual Galería La Strada, en un espacio donde anteriormente funcionaban el cine Yolanda y pequeñas galerías comerciales que fueron demolidas para dar lugar al nuevo complejo.

El video se detiene en el centro, con teatros emblemáticos de la época, locales comerciales hoy desaparecidos y una actividad céntrica intensa, marcada por un turismo más pausado y calles menos saturadas. También aparece el antiguo transporte urbano, el Transporte Carlos Paz, recorriendo arterias que hoy presentan otra dinámica vial.

Uno de los pasajes más llamativos muestra el terreno donde actualmente se levanta McDonald’s. En 1994 era un espacio libre, de uso estacional, que durante el verano alojaba una cervecería, algunos juegos para niños en su lateral y, en otras ocasiones, exhibiciones y venta de automóviles. Fuera de temporada, el lugar permanecía prácticamente sin actividad.

Las escenas se completan con el viejo casino de avenida Uruguay, que en aquel verano sorteaba un Fiat Uno, y con imágenes del Reloj Cucú antes de la construcción de la actual explanada y de la pared posterior que hoy lo enmarca.

El material funciona como una cápsula del tiempo: un registro espontáneo del verano de 1994 que permite dimensionar cuánto cambió la ciudad en apenas tres décadas. Un Carlos Paz más chico, más abierto y con referencias urbanas que hoy sobreviven solo en la memoria y en este tipo de archivos domésticos.