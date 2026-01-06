UTHGRA Córdoba: amplia participación y apoyo a la conducción de Rousselot

UTHGRA Córdoba tuvo una amplia y sostenida participación de los afiliados expresando un respaldo claro al proyecto de gestión encabezado por Juan Carlos Rousselot como secretario general.

La jornada electoral, caracterizada por su normalidad y orden , reflejo el compromiso de los trabajadores de turismo, la hotelería, y la gastronomía con una conducción que recupero la confianza institucional, fortaleciendo la representación gremial y puso en nuevamente al afiliado en el centro de la acción sindical.

Los resultados de los comicios evidencian el acompañamiento de los afiliados a una gestión que, según destacaron los votantes, se caracterizó por la presencia permanente en los lugares de trabajo, la defensa activa de los derechos laborales y una agenda institucional orientada a resultados concretos.

En este marco, UTHGRA Córdoba felicita a las autoridades electas para conducir la Comisión Ejecutiva Seccional, consolidando un equipo comprometido con la defensa de los trabajadores y el fortalecimiento de las institución gremial en esta nueva etapa.

Con este proceso democrático, la seccional reafirma su compromiso con la participación activa de sus afiliados y la promoción de una gestión sindical transparente, responsable y orientada al bienestar de todos los trabajadores des sector.