Adiós el calor: baja la temperatura y llegan lluvias persistentes a las sierras

El tiempo dará un giro brusco en Carlos Paz y el Valle de Punilla a partir de este jueves, con la llegada de lluvias intensas, tormentas fuertes y un marcado descenso de la temperatura, según el pronóstico oficial.

Durante la madrugada y a lo largo de toda la jornada del jueves se esperan tormentas fuertes, con probabilidad de precipitaciones entre el 70 y el 100 por ciento, acompañadas por viento del sector sur sostenido entre 13 y 22 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

La temperatura también mostrará un cambio significativo. Tras una jornada previa con valores elevados, el jueves tendrá una máxima de apenas 20 grados, mientras que la mínima rondará los 16 grados, consolidando el ingreso de aire más frío en la región.

El pronóstico extendido indica que el viernes continuará con temperaturas bajas, con mínimas de 14 grados y máximas que no superarían los 20. Recién hacia el fin de semana se espera una recuperación térmica gradual, con máximas nuevamente por encima de los 28 grados.

Las condiciones actuales, con calor, humedad moderada y viento del sudeste, preceden al cambio de masa de aire que provocará las lluvias y el descenso térmico, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles tormentas intensas y ráfagas.