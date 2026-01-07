Bomberos Voluntarios acompañaron el recorrido de los Reyes Magos en La Cumbre

Los Bomberos Voluntarios de La Cumbre participaron del recorrido de los Reyes Magos organizado por el Municipio, una iniciativa que llevó alegría e ilusión a niños y familias de distintos barrios de la localidad.

La actividad se desarrolló con un recorrido que comenzó en el Centro Integrador Comunitario (CIC) y se extendió por varios sectores del pueblo. Durante el trayecto, los bomberos acompañaron a los Reyes Magos junto a efectivos de la Policía, personal municipal y el intendente, brindando apoyo y colaboración para el normal desarrollo del evento.

El recorrido finalizó en el centro de La Cumbre.