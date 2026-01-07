Carlos Paz: Una estrella para concientizar sobre los peligros al volante

Una estrella amarilla se pintó sobre el asfalto de la Avenida Cárcano de Villa Carlos Paz para concientizar sobre los peligros al volante y recordar a la joven Agustina Vidosa, quien perdió la vida durante el pasado mes de diciembre en un trágico choque de una moto y un colectivo interurbano.

La iniciativa fue impulsada por sus amigos y familiares, quienes también colocaron su nombre.

El pasado 5 de diciembre, Agustina falleció luego que la motocicleta Honda Brava 110 cc. donde se trasladaba (la cual era conducida por un menor de 16 años que fue imputado de homicidio culposo), impactara contra un colectivo interurbano de la empresa FonoBus en la zona de Sol y Río.

Ella perdió la vida al instante, mientras que el conductor fue trasladado hacia el Hospital Sayago.